Прилёт по зданию ГУР Украины: как ВС РФ уничтожили штаб натовских наёмников Владислав ВислДетали военной операции по устранению натовских кураторов Вооруженных Сил Украины в здании украинской военной разведки были раскрыты в пятницу, 2 июня.