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Прилёт по зданию ГУР Украины: как ВС РФ уничтожили штаб натовских наёмников

Прилёт по зданию ГУР Украины: как ВС РФ уничтожили штаб натовских наёмников

Прилёт по зданию ГУР Украины: как ВС РФ уничтожили штаб натовских наёмников Владислав ВислДетали военной операции по устранению натовских кураторов Вооруженных Сил Украины в здании украинской военной разведки были раскрыты в пятницу, 2 июня.

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