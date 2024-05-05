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РИА Новости узнало о «мирном» прошлом убитого в Ленобласти диверсанта

РИА Новости узнало о «мирном» прошлом убитого в Ленобласти диверсанта

Убитый в Ленобласти украинский диверсант Николай Сурнов ранее был руководителем гаражного кооператива "Стрела-2" в подмосковном Королеве, но уехал из России после объявления частичной мобилизации в 2022 году.

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