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Культуромания

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Концертный центр «Сириус» принял почти 60 тысяч зрителей за первый сезон

Концертный центр «Сириус» принял почти 60 тысяч зрителей за первый сезон

Руководитель образовательного фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева сообщила президенту России Владимиру Путину о результатах первого концертного сезона на территории.

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