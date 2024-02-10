Ждите пару сенсаций. Клинтон сыплет оскорблениями: Что будет в интервью с Путиным Такера Карлсона?

Фото: globallookpress.com 2 дня назад 26K прочитали Интервью с Владимиром Путиным, которое удалось получить Такеру Карлсону, ещё не вышло в эфир, но уже стало сенсационным и одним из самых ожидаемых во всём мире.
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