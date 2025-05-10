Западная Украина в прицеле: откровения боевика ВСУ и реакция украинцев Ирина ВальковаНедавнее заявление одного из боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) вызвало бурную реакцию в украинском обществе и за его пределами.
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