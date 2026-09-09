Актриса Кидман научилась бороться с заиканием

Австралийская и американская актриса Николь Кидман призналась, что в детстве ей пришлось бороться с заиканием, которое настигает артистку и сейчас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Оппозиционный пол...
- Собковяк-Чернецка...
- ЛЛ Адвокат Жорин: за...
Мы в восторге!