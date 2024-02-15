"Слишком уязвимы". Пентагон закрыл миллиардный проект из-за СВО

Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus© Фото : Bell Helicopters В США отказались от разработки перспективного ударно-разведывательного вертолета FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), на который потратили уже два миллиарда долларов.
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