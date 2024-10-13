«Попытка сохранить видимость успеха»: зачем в Киеве анонсировали презентацию «плана победы» украинцам

В Киеве заявили о намерении представить свой «план победы» украинцам. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, «презентация» может состояться в ближайшие дни и раскроет некоторые детали.
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