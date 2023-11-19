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Будет вкусно

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Не солю и не запекаю. Стала готовить свиную грудинку по-новому. Мне сказали, что так готовят в Европе

Не солю и не запекаю. Стала готовить свиную грудинку по-новому. Мне сказали, что так готовят в Европе

Сегодня хочу поделиться потрясающим рецептов из и обычной свиной грудинки или прослойки. Готовить проще простого.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Как понять не солю? Это же солёное сало??? Солю, но не запекаю - другое дело. Насчёт Европы не знаю, а в СССР и России так готовят давно , похоже на сало в тузлуке, но там соли больше.
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14 час.
TM
Tatyana Maranjyan
Да, в СССР так готовили, и именно в тузлуке, в крепком рассоле. Кроме того, не поняла, что значит &quot; так готовят в Европе&#39;. В Европе множество стран, с различными кулинарными традициями. То, что готовят Германии, например, не станут готовить в Греции, и наоборот. И в Италии, и в Испании готовят ветчину, сыровяленую, но разница между хамоном и прошутто огромная, испанцы и итальянцы отстаивают свои родные рецепты,  предмет национальной гордости
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13 час.

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