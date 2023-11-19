Не солю и не запекаю. Стала готовить свиную грудинку по-новому. Мне сказали, что так готовят в Европе

Как понять не солю? Это же солёное сало??? Солю, но не запекаю - другое дело. Насчёт Европы не знаю, а в СССР и России так готовят давно , похоже на сало в тузлуке, но там соли больше.

TM

Tatyana Maranjyan

Да, в СССР так готовили, и именно в тузлуке, в крепком рассоле. Кроме того, не поняла, что значит " так готовят в Европе'. В Европе множество стран, с различными кулинарными традициями. То, что готовят Германии, например, не станут готовить в Греции, и наоборот. И в Италии, и в Испании готовят ветчину, сыровяленую, но разница между хамоном и прошутто огромная, испанцы и итальянцы отстаивают свои родные рецепты, предмет национальной гордости