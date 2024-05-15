«Дочка» Carlsberg из Казахстана не смогла отстоять право на бренд «Балтики»

Решение принял суд в Петербурге Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Петербурге оставил в силе решение первой инстанции о признании недействительным договора о передаче Carlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на бренд «Балтика» для его использования в шести странах СНГ и Монголии.