«Дочка» Carlsberg из Казахстана не смогла отстоять право на бренд «Балтики»

Решение принял суд в Петербурге Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Петербурге оставил в силе решение первой инстанции о признании недействительным договора о передаче Carlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на бренд «Балтика» для его использования в шести странах СНГ и Монголии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии