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Журнал о бизнесе и инвестициях

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WSJ узнала о подписании участником смещения Альтмана письма об угрозе ухода из OpenAl

Одним из подписантов письма, в котором подавляющее большинство сотрудников OpenAI угрожало уволиться, если совет директоров, сместивший гендиректора Сэма Альтмана, не подаст в отставку сам и не вернет его к власти, стал Илья Суцкевер, один из четырех членов совета, проголосовавший за это решение, выяснила WSJ.

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