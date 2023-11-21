WSJ узнала о подписании участником смещения Альтмана письма об угрозе ухода из OpenAl

Одним из подписантов письма, в котором подавляющее большинство сотрудников OpenAI угрожало уволиться, если совет директоров, сместивший гендиректора Сэма Альтмана, не подаст в отставку сам и не вернет его к власти, стал Илья Суцкевер, один из четырех членов совета, проголосовавший за это решение, выяснила WSJ.