В Шенкурске открылся Детский культурно-просветительский центр

В Шенкурском краеведческом музее состоялось торжественное открытие Детского культурно-просветительского центра – пространства, где история оживает, а учиться становится интересно.
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