На Алтае подросток употребил газ из баллончика и умер

На Алтае 15-летний подросток умер после того, как употребил газ из баллончика. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону.
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