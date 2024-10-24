Гутерриш: необходимо обеспечить свободное судоходство на Черном море

Всем сторонам необходимо обеспечить свободное судоходство на Черном море. Об этом в Казани на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.
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