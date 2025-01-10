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Царьград

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Дональд Трамп усиливает давление на Данию ради овладения Гренландией

Дональд Трамп усиливает давление на Данию ради овладения Гренландией

Дональд Трамп усиливает давление на Данию: его сын посетил Гренландию, а сам Трамп вновь озвучил стремление овладеть островом, вызвав резкую реакцию премьера.

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