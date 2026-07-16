Вольфсон заявил, что мошенники стали рассылать фальшивые предписания на счетчики

Член Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Вольфсон («Единая Россия») предупредил граждан о том, что мошенники стали рассылать россиянам фальшивые предписания и угрожать штрафами под предлогом «поверки счетчиков».