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Вольфсон заявил, что мошенники стали рассылать фальшивые предписания на счетчики

Вольфсон заявил, что мошенники стали рассылать фальшивые предписания на счетчики

Член Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Вольфсон («Единая Россия») предупредил граждан о том, что мошенники стали рассылать россиянам фальшивые предписания и угрожать штрафами под предлогом «поверки счетчиков».

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