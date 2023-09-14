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В Мир РПЛ закрылось трансферное окно. Следующее – с 25 января по 22 февраля

В Мир РПЛ закрылось трансферное окно. Следующее – с 25 января по 22 февраля

«14 сентября накануне возобновления Мир РПЛ завершился первый регистрационный период сезона-2023/24. Дозаявка игроков для участия в матчах Мир РПЛ длилась с 26 июня.

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