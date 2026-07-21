Битва века в районе Соленых озер: «Птахи Мадьяра» безжалостно бьют «азовцев» *

Из новостной повестки незаслуженно выпал плацдарм ВСУ в районе сел Нижнее и Высшее Соленое (на левом берегу реки Оскол, фактически на стыке Харьковской области и ДНР), который чаще всего называют Боровским плацдармом, хотя он находится южнее Боровой.