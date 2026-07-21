Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Битва века в районе Соленых озер: «Птахи Мадьяра» безжалостно бьют «азовцев» *

Битва века в районе Соленых озер: «Птахи Мадьяра» безжалостно бьют «азовцев» *

Из новостной повестки незаслуженно выпал плацдарм ВСУ в районе сел Нижнее и Высшее Соленое (на левом берегу реки Оскол, фактически на стыке Харьковской области и ДНР), который чаще всего называют Боровским плацдармом, хотя он находится южнее Боровой.

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