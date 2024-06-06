«Это несправедливо!»: Путин поставил Японии ультиматум и вызвал истерику Токио

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси истерично раскритиковал ультимативное заявление президента России Владимира Путина о том, что российско-японский диалог будет возможен только после смены позиции Токио.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии