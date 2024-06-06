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«Это несправедливо!»: Путин поставил Японии ультиматум и вызвал истерику Токио

«Это несправедливо!»: Путин поставил Японии ультиматум и вызвал истерику Токио

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси истерично раскритиковал ультимативное заявление президента России Владимира Путина о том, что российско-японский диалог будет возможен только после смены позиции Токио.

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