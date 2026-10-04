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Мойзе Кин из-за ушиба не тренировался со сборной Италии. Форвард, вероятно, не сыграет с Турцией

Участие Мойзе Кина в матче с Турцией в Лиге наций под вопросом.  Как сообщает Sky Sport Italia, сегодня форвард сборной Италии и « Комо » не тренировался с командой из-за ушиба, полученного в игре с Францией (1:1).

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