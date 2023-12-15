Агрба одержал победу на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Астане

Серебряный призер Европейских игр-2019, десятый номер рейтинга WBA в первом полусреднем весе россиянин Харитон Агрба выиграл бой в рамках очередного турнира “Ночь чемпионов IBA”, который состоялся в Астане.
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