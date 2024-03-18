Химиотерапия при раке: лечение по ОМС

Как часто вы бываете у врача? Как правило, большинство людей стараются не обращать внимание на недомогания, предпочитая не записываться к специалисту, а принять обезболивающую таблетку и заниматься своими делами дальше.
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