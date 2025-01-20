CNN: Трамп не положил руку на Библию, когда принимал присягу

Избранный президент США Дональд Трамп не положил левую руку на Библию, когда принимал присягу. При этом, как передаёт CNN, первая леди Меланья Трамп во время инаугурации супруга протянула ему две Библии — так же, как она сделала это восемь лет назад.
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