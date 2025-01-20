Политика как он...
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Политика как она есть

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CNN: Трамп не положил руку на Библию, когда принимал присягу

CNN: Трамп не положил руку на Библию, когда принимал присягу

Избранный президент США Дональд Трамп не положил левую руку на Библию, когда принимал присягу. При этом, как передаёт CNN, первая леди Меланья Трамп во время инаугурации супруга протянула ему две Библии — так же, как она сделала это восемь лет назад.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Библия - самая лживая книга. Стоит ли обращать на неё внимание?
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