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Иран внезапно атаковал базы США на Ближнем Востоке

Иран внезапно атаковал базы США на Ближнем Востоке

29.07.2026 - 11:18 Иран внезапно атаковал базы США на Ближнем Востоке. Иран нанёс ракетный удар после нескольких дней неофициального перемирия с США.

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