По народному календарю 17 июня – Митрофанов день. В это время в старину начинали подкармливать землю на полях и огородах навозом, поэтому день также называли Митрофаном-навозником.
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По народному календарю 17 июня – Митрофанов день. В это время в старину начинали подкармливать землю на полях и огородах навозом, поэтому день также называли Митрофаном-навозником.