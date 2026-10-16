Американский бизнесмен и инженер Илон Маск Фото: The Royal Society Ограничить возможности системы спутниковой связи Starlink при ее использовании украинскими военными Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу предложил руководитель корпорации SpaceX Илон Маск.
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