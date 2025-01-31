«Очень серьезное обсуждение»: Трамп заявил о начавшихся переговорах с РФ

Россия и США ведут «очень серьезное обсуждение» завершения конфликта на Украине. Об этом в ходе традиционного брифинга в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп, его слова передает агентство Reuters.
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