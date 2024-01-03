Ликвидировано рекордное число натовских офицеров: США проводят эвакуацию раненных из Украины и вывозят тела погибших Юлия СоколоваВчера Армия России нанесла комбинированный удар по стратегическим объектам оборонной промышленности так называемой Украины.
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