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Ликвидировано рекордное число натовских офицеров: США проводят эвакуацию раненных из Украины и вывозят тела погибших

Ликвидировано рекордное число натовских офицеров: США проводят эвакуацию раненных из Украины и вывозят тела погибших

Ликвидировано рекордное число натовских офицеров: США проводят эвакуацию раненных из Украины и вывозят тела погибших Юлия СоколоваВчера Армия России нанесла комбинированный удар по стратегическим объектам оборонной промышленности так называемой Украины.

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