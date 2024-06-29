Minecraft: Java & Bedrock for PC Key❗❗GLOBAL и EG❗❗ https://irongamers.ru/sale/key/2899359 – Вы получаете 25-знач...

Minecraft: Java & Bedrock for PC Key❗❗GLOBAL и EG❗❗ https://irongamers.ru/sale/key/2899359 – Вы получаете 25-значный код для загрузки Minecraft: Java & Bedrock Windows Edition Key Глобальную версию или ЕГИПЕТ, а также глобальную версию Minecraft: Deluxe Collection в Java & Bedrock на ваш выбор)Minecraft: Deluxe Collection в Java & Bedrock что включено:– Minecraft: Java Edition– Minecraft: Bedrock Edition– Лаунчер Minecraft– 1600 майнкоинов– 5 карт «Skyblock: один блок», «Хакерские инструменты», «Коллекция питомцев», «Спираль паркура», классические «Кроватные войны»)– 5 предметов для создания своей персоны– 3 эмоции– 3 набора скинов («Мобы-шпионы», «Милые анимешные подростки», «Скины милых мобов»)– 1 набор текстур («Четкость»)Minecraft: Java Edition работает на Windows, Mac и Linux, а Minecraft: Bedrock Edition — на Windows.