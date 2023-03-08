Вызвали реанимацию: автомобиль перевернулся на крышу на Михайловской дороге

Пока о состоянии водителя и других возможных пострадавших ничего неизвестно. Легковой автомобиль перевернулся на крышу возле дома 14 на Михайловской дороге в Парголово в ночь на 9 марта.
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