Самюэль Жиго: «Я навсегда останусь фанатом «Спартака». Я сделал самый правильный выбор в карьере»

Самюэль Жиго пообещал всегда быть фанатом «Спартака». По окончании сезона 28-летний француз присоединится к «Марселю».

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