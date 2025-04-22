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Снукерист.ру

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Сы Цзяхой празднует победу над Дэвидом Гилбертом на Чемпионате мира

Сы Цзяхой празднует победу над Дэвидом Гилбертом на Чемпионате мира

Китайский снукерист Сы Цзяхой уверенно обыграл Дэвида Гилберта и забронировал место в 1/8 финала на Чемпионате мира по снукеру, сообщает WST Сы Цзяхой вышел в 1/8 финала в Крусибле (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции турнира Обыграв Дэвида Гилберта со счетом 10-6 в стартовом раунде Крусибла, Сы Цзяхой установил личный рекорд.

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