Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 28 января 🌧 В Симферополе +2 и дождь со снегом В Севастополе +4 и пасмурно В Евпатории +4 и пасмурно В Джанкое +3 и дождь В Ялте +5 и дождь со снегом В Алуште +5 и пасмурно В Керчи +3 и пасмурно В Армянске +3 и дождь со снегом В Красноперекопске +3 и ливень В Бахчисарае +3 и пасмурно В Феодосии +3 и пасмурно В Судаке +4 и пасмурно Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.