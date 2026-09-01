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Захарова анонсировала ответ Москвы на обвинения ФРГ из-за инцидента в аэропорту

Захарова анонсировала ответ Москвы на обвинения ФРГ из-за инцидента в аэропорту

Москва даст ответ на все антироссийские решения со стороны Берлина. Об этом заявила RTVI официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения властей Германии в адрес России из-за инцидента в аэропорту Лейпцига.

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