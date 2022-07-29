14 случаев, когда люди увидели обычные вещи, но они выглядят пугающе

Иногда пугать могут самые обычные вещи - лестница, по которой нужно ежедневно спускаться в темный коридор, чтобы выйти с работы, заброшенный дом, который буквально поглотила природа, или мягкие игрушки, с дизайном которых особо не заморачивались.