Смейся до слёз

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14 случаев, когда люди увидели обычные вещи, но они выглядят пугающе

14 случаев, когда люди увидели обычные вещи, но они выглядят пугающе

Иногда пугать могут самые обычные вещи - лестница, по которой нужно ежедневно спускаться в темный коридор, чтобы выйти с работы, заброшенный дом, который буквально поглотила природа, или мягкие игрушки, с дизайном которых особо не заморачивались.

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