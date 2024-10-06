США предложили Израилю компенсацию за отказ атаковать ряд иранских объектов

США выступили с предложением к Израилю о предоставлении компенсации в случае отказа от атаки ряда объектов на территории Ирана в ходе ответной реакции на атаку по еврейскому государству, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.
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