Путин заявил, что Екатеринбург молод душой, несмотря на 300-летие

Андрей Сушко

Да Владимирович! И от в этом городе находится самая сильная в стране либеральная тусовка, представительство государства основателя и главного бенефициара (не считая мелкобританию) терроризма-сша, ельцын мать его(тьфу) ЦЕНТР и тусовка агентов всего и вся западного образа мышления включая кучу шпионов. И это самый молодой город(и не маленький), наверно вот почему эта вся вонючая жижа там находится. Это Владимир Владимирович вы обязаны знать и видеть, но что то ни каких мер мы не наблюдаем.