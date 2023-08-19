Екатеринбург, несмотря на свой солидный возраст, по-прежнему молод душой. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, поздравляя жителей с 300-летием основания города.
Путин заявил, что Екатеринбург молод душой, несмотря на 300-летие
Комментарии
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Андрей Сушко
Да Владимирович! И от в этом городе находится самая сильная в стране либеральная тусовка, представительство государства основателя и главного бенефициара (не считая мелкобританию) терроризма-сша, ельцын мать его(тьфу) ЦЕНТР и тусовка агентов всего и вся западного образа мышления включая кучу шпионов. И это самый молодой город(и не маленький), наверно вот почему эта вся вонючая жижа там находится. Это Владимир Владимирович вы обязаны знать и видеть, но что то ни каких мер мы не наблюдаем.
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15 час.
НН
Надежда Никитина
Либеральная "молодость" этого города известна всей стране своею поганью, увы. Не вылазит со новостных лент и соц. сетей.
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14 час.
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