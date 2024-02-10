Citi попросил инвестбанкиров не пить с клиентами много

Сотрудникам Citigroup, занимающимся проведением инвестиционных сделок, было сказано, чтобы они соблюдали дисциплину при употреблении алкоголя на мероприятиях для клиентов — после того как банк получил жалобы на неуправляемое поведение последних.
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