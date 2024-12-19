Читинская мошенница избежала тюрьмы из-за беременности

В Чите вынесен приговор 23-летней беременной женщине, обвинявшейся в мошенничестве с выплатами. Как сообщает Ингодинский районный суд, девушка получала пенсию по случаю потери кормильца, но умалчивала о том, что уже закончила обучение в учебном заведении.