Читинская мошенница избежала тюрьмы из-за беременности

В Чите вынесен приговор 23-летней беременной женщине, обвинявшейся в мошенничестве с выплатами. Как сообщает Ингодинский районный суд, девушка получала пенсию по случаю потери кормильца, но умалчивала о том, что уже закончила обучение в учебном заведении.
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