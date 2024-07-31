Застройщики ходят кругами: СНТ «Маяк» пытаются захватить в Новосибирске

Накануне пост о собрании в ДМ «Маяк» появился в ТГ-канале микрорайона «У нас на Шлюзе». По словам председателя СНТ Романа Мирясова, пройти в зал, несмотря на выписку из ЕГРЮЛ, ему не позволил человек, претендующий на должность председателя СНТ.