В Курской области задержали главу «Корпорации развития» Владимира Лукина, награжденного медалью "за вклад в укрепление обороны России" всего три месяца назад.
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В Курской области задержали главу «Корпорации развития» Владимира Лукина, награжденного медалью "за вклад в укрепление обороны России" всего три месяца назад.
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