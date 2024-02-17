Лукашенко разгромил богато одетую молодежь и велел брать пример с президента Белоруссии

pobeditel Терещенко

Вообще вопрос такой ; все надеюсь помнят сюжет из фильма когда немцы как раз и охотились за тканями Советскими когда захватывали в начале ВОВ территории СССР . А и за чего и за качества , и вот это высказывание " "Ну давайте вернем времена, когда продавалось все одинаковое", "Мнение понятно: одеваться надо так, что если вдруг срочно в поле, на картофель, ты сразу готов!", "А что, молодые люди должны одеваться так, как президент? Что он несет?", - возмущались любители одеваться в бренды." . А не укажет кто одевался одинаково , ни один человек тем более девушка, женщина не захочет одеваться одинаково. Простой пример те же фильмы как художественные так и просто документальные где всё что указывали что одинаково одевались . Вон как красиво одевались не в пример нынешнему поколению. И все помнят историю как первые европейцы попав на американский континент обменивали свои стекляшки на драгоценности . Так и сейчас что принесла Европа в бывшие республики СССР ; вспомним полиэтиленовые пакеты за 3 рубля до 5 рублей даже смешно становится сейчас. Вспоминаем что были те же ателье по пошиву одежды и костюмы шили из шерстяных тканей что не позволяли в той же Европе и за океаном . Это было слишком дорого , как говорится самое главное фантик красивый показать а что в нём будет говно это уже вопрос другой самое главное лэйбл( label) был от ФИРМЫ. А так вспомним опять ВОВ какие шинели были у фашистов (эрзац) а в СА ,и этого вам мало или как на Майдане печенюшки из рук Викторией Нуланд более вкусней чем из рук матерей.