В Петербурге подвели итоги конкурса художественного перевода «Высокое искусство»

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса художественного перевода «Высокое искусство». В этом году конкурсу присвоен статус Герценовской олимпиады, передает пресс-служба Государственного литературного музея «XX век».
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