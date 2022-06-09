с неуспевающими студентами-целевиками смогут расторгать договоры

Решение будут принимать потенциальные работодатели В минобрнауки предложили ввести наказание за неуспеваемость для студентов, обучающихся по целевой программе, то есть, когда за образование платит потенциальный работодатель, сообщает Газета.
Решение будут принимать потенциальные работодатели В минобрнауки предложили ввести наказание за неуспеваемость для студентов, обучающихся по целевой программе, то есть, когда за образование платит потенциальный работодатель, сообщает Газета.
Свежие комментарии