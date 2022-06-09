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с неуспевающими студентами-целевиками смогут расторгать договоры

Решение будут принимать потенциальные работодатели В минобрнауки предложили ввести наказание за неуспеваемость для студентов, обучающихся по целевой программе, то есть, когда за образование платит потенциальный работодатель, сообщает Газета.

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