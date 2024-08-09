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Появилось видео жуткого ДТП на 53-м километре МКАД

Появилось видео жуткого ДТП на 53-м километре МКАД

На месте погибла женщина 1991 года рождения.Сегодня на 53 километре Московской автомобильной кольцевой дороги водитель автомобиля «Мицубиси» не справился с управлением и врезался в  бетонное ограждение, разделяющее встречные потоки.

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