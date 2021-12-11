Медвежий угол

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Путин - облом мечты принца голубой крови

Путин - облом мечты принца голубой крови

Помните, как мы все многие годы подряд буквально восхищались этим красным директором из Минска? Действительно, в сравнении с нашим Ебээном, обсыкающим шасси борта№1, Лукашенко выглядел идеальным кандидатом на пост Президента Союзного государства.

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