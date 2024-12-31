В Курской области войска «Севера» сожгли 35 машин противника

Группировка войск «Север» в рамках наступления нанесла удары по тяжелой механизированной, шести механизированным, трем десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты, двум бригадам территориальной обороны и штурмовому батальону ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Новая Сорочина и Черкасское Поречное.
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