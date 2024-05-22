Больше не слуга...

МГ

Малик Гумеров

" у России теперь есть железный аргумент: да, мы всегда готовы начать переговоры " - ВОНЯЕТ РУСОФОБСТВОМ , ВРАЖЕСКОЙ ДИВЕРСИЕЙ !!! Переговоры нужны врагу ! И переговоры что , ликвидируют плацдарм врага - Украину , против России ? Повесят солдат врага - бендеровщину ..... ? Бля .... только враг может подвигать к переговорам ! Чтобы остановить Россию .... , набраться сил и с новыми силами ударить по России ...!