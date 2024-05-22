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Больше не слуга...

Больше не слуга...

  Народ уже достаточно порезвился в придумывании не-президенту обидных прозвищ: «бывший», «просроченный», «узурпатор».

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot; у России теперь есть железный аргумент: да, мы всегда готовы начать переговоры &quot; - ВОНЯЕТ РУСОФОБСТВОМ , ВРАЖЕСКОЙ ДИВЕРСИЕЙ !!!                                                                                        Переговоры нужны врагу !                                                                    И переговоры  что ,  ликвидируют плацдарм врага - Украину  , против России ?      Повесят  солдат врага  - бендеровщину   ..... ?           Бля .... только враг может подвигать к переговорам !   Чтобы остановить Россию .... , набраться сил  и с новыми силами ударить по России ...!
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