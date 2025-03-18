Этот китайский кроссовер вызвал у сервисменов дежавю

Changan Uni-K в прошлом году стал самым популярным в нашей стране среди крупных кроссоверов сегмента E (к нему относятся, например, GAC GS8 и Tank 500, занявшие призовые места рейтинга продаж) – было продано почти 14,5 тысячи «Юников»! Достался ли покупателям «кот в мешке» или за стильной внешностью прячутся проверенные решения – мы выяснили это в независимом автосервисе.