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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Турецкая Shadowfall Studios объявила о партнерстве с Sony — для PlayStation 5 создают крупную...

Турецкая Shadowfall Studios объявила о партнерстве с Sony — для PlayStation 5 создают крупную...

Турецкая Shadowfall Studios объявила о партнерстве с Sony — для PlayStation 5 создают крупную RPG Project DaeronПроект основывается на тюркской мифологии и предложит гибридную боевую систему, систему создания рун и поддержку кооператива на двоих.

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