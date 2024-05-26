Турецкая Shadowfall Studios объявила о партнерстве с Sony — для PlayStation 5 создают крупную RPG Project DaeronПроект основывается на тюркской мифологии и предложит гибридную боевую систему, систему создания рун и поддержку кооператива на двоих.
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